韓國瑜罷免投票結果出爐，根據中選會統計，同意罷免93萬9090票，已超過57萬4996票的門檻，罷免通過。先前綠媒老董吳子嘉曾斷言罷韓不會過，命理師詹惟中也曾推算罷免案結果，原認為韓國瑜仍有一線生機，但後來又改口說「凶多吉少」。對此，中華大學講座教授杜紫宸稱自己才是章魚哥，過去5項預言全命中，自信表示「聽我的就對了！」

罷免投票前，吳子嘉曾表示，民進黨在黨部主委選舉上內部已分裂，對於罷韓不會積極動員，加上投票率不高，所以罷免案「不會過！」

5月28日，「宅神」朱學恒邀命理師詹惟中推算罷免結果，詹惟中原本認為韓國瑜仍有一線生機，但用撲克牌一算，直言「凶多吉少」。6月6日罷免案通過，朱學恒也恭喜詹惟中克服心魔超越自己，這次終於準了。

對此，杜紫宸在臉書表示，「其實，偶（我）才是章魚哥啦」，他曾公開篤定的說「丁守中選不上台北市長、郭台銘會宣布競選、韓國瑜如果選上總統就挖掉我的雙眼，本人所在士林大同選區孫大千一定落選」。

罷韓投票前夕，杜紫宸也在電視上宣布，如果韓罷没有通過，要請所有高雄市民1人1片雞排，共277萬片，市價2千萬元。5項預言全部命中，杜紫宸信心喊話，「以後各位客官不要再看什麼詹惟中、吳子嘉的節目了啦，聽我的就對了！」

(中時電子報)