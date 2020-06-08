美股不斷奔馳，那指、費半指數再創歴史新高，道瓊及標普500指數最近補漲追落後，波音的大漲具代表性。財信傳媒董事長謝金河表示，看Amazon、Apple、FB、Netflix、Nvidia等頻創歴史天價，可以看出具平台經濟、訂閱經濟特質的企業是這一波疫情重擊下真正的贏家。

謝金河在臉書發表「未來世界，輕資產會勝過重資產」一文指出，台灣今年很多知名大企業狀況都不太妙，像是過去一年賺160億的正新輪胎，第一季虧損19.88億元，寶成首季淨利11.85億元，其實本業虧損14.13億，去年首季鴻海本業賺161.08億，今年首季剩下45.25億元。最令人感到意外的是台塑四寶，今年首季有三家出現虧損，只有南亞獲利，這是台塑集團半世紀以來難得一見的窘況。當然油價影響台塑石化等獲利很大，最近油價上漲對台塑會比較有利。大家從王文淵、陳寶郎接受媒體訪問時透露的訊息，可以看到油價起伏影響台塑集團多麼重大。包括台玻首季虧損8.4億，可以看出台灣重資產的企業，這次受到疫情影響非常巨大。

反觀很多輕資產企業，像是電視購物的富邦媒體科技，一年前只有240.5元，這回漲到599元，富邦媒體科技不斷擴張版圖，遲早會將市值頂上千億元。這些年飯店業不好經營，重資產的業者一家一家在退出，只有輕資產的晶華酒店保有較好的獲利。再如保險公司，以前大財團一定會想想盡辦法去經營保險公司，未來保險公司會在全球低利環境下變成辛苦行業。

謝金河說，未來企業要考量自身規模與定位，不一定衝量做大就能活得好，記得卅年前，大家會開車到梧棲的新天地吃古早味的台菜，現在新天地搶進婚宴會館，但新天地這三年都虧損，也許變小會活得自在！世界變化的腳步越來越快，企業能不能與時俱進，才是決定未來的成敗！

(中時電子報)