台鐵電車故障！鳳山-九曲堂南下、北上列車延誤 09:092020/06/08 中時電子報 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵電車故障！鳳山-九曲堂段南下、北上列車延誤 。(台鐵示意圖／達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵表示，鳳山-九曲堂路段受到電車故障影響，08：50起鳳山站至九曲堂站南下、北上列車延誤，預計09:50恢復。 (中時電子報) #鳳山 #九曲堂 #台鐵 #電車 #列車延誤 也許您會感興趣 推薦閱讀 鳳山人口紅利受惠 「京城鳳翔」熱銷破百 17:362020/06/04 財經 民進黨呼籲投票後 黃暐瀚斷言驚人後果 19:512020/06/04 政治 電動機車PBGN聯盟 拚絕地大反攻 04:102020/06/05 產業．科技 奇美醫護社區醫療服務更機動 獲宏佳騰贈6部Ai機車 18:532020/06/05 寶島 雙鐵恢復推車販售 每車120張站票 04:102020/06/06 生活新聞 台鐵修復經典懷錶 鐵路節開賣5.8萬元 12:102020/06/06 生活 台鐵員林站驚傳旅客落軌死傷事故 西部幹線單線雙向通行 17:172020/06/07 生活 又有旅客疑闖軌！自強號被迫停駛 暫時虛驚一場 18:172020/06/07 生活 路樹倒塌影響 台鐵二水田中雙向列車延誤至21點 20:142020/06/07 生活 「罷捷」連署又開跑！黃捷回應：第一個就點名我.. 23:422020/06/07 政治 生活熱門新聞 進站未戴口罩還暴打保全 北捷女裁罰出爐 - 生活 唐綺陽揭6月業力大爆發 驚吐詭譎翻轉慘了... - 生活 全台今起解封 5大規定最容易搞錯 - 生活 網購口罩開賣一周仍買不到 背後原因曝光 - 生活 許崑源靈堂曝光！挺韓正妹悲吐一句 怒飆梁文傑、王浩宇 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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