塑膠射出廠台翰(1336)5月合併營收1.06億元，月增12.51%，隨著全球新冠肺炎疫情趨緩，東南亞各國陸續解封，台翰預估業績將在第2季落底，下半年將逐步恢復正常。

今年受新型冠狀病毒肺炎疫情，對全球產業供應鏈造成的連鎖效應，且東南亞政府陸續以封城政策防堵疫情擴散，影響部分印表機/事務機客戶的備貨力道。

隨著疫情趨緩之下，東南亞各地區政府於5月中後以「漸進式」重啟部分區域經濟活動，台翰除了越南廠以產能稼動率75％有限度量產的方式滿足客戶需求，菲律賓廠也已於5月16日正式復工，逐步恢復出貨力道，挹注5月營收較4月成長12.51%，前5月合併營收6.67億元，年減28.85%。

雖然目前台翰菲律賓廠復工率20%，但未收到任何客戶取消訂單，台翰亦同時持續積極與客戶協調後續訂單出貨時程、調整產能配置，藉以保持良好訂單能見度。

後續隨著復工率及產能稼動率逐漸爬升，交通運輸恢復正常運作，客戶針對新舊產品需求增溫，開發中的新品如期進度進行，將推進台翰整體業務拓展、營運表現皆有機會重回過往成長動能。

台翰表示，雖疫情對台翰整體營運帶來嚴峻的挑戰，但除了主要印表機/事務機客戶為搶占市場份額，加快推出新品上市的步伐，新南向商機也重掀，整體有助台翰戮力全方位財務業務推進，一方面，與主要客戶在復工後一同拉高產能稼動率因應市場需求，由於東南亞各國陸續解封，業績可望在第2季落底，下半年業績將逐步恢復正常。

(時報資訊)