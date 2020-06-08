Donatas Motiejunas is returning to Lithuania and won’t play in CBA when the Chinese league resumes on June 20th.

This is a photo posted today in China of Motiejunas boarding to go back home pic.twitter.com/QEhQlxkG95 — Emiliano Carchia (@Carchia) June 7, 2020

看來上海大鯊魚擺明要在大陸CBA本季復賽之後，使用單外援或全本土陣容應戰！儘管CBA已經確定20日重新開打，《Sportando》記者卡奇亞卻突然爆料，原本都待大陸等待復賽的莫提尤納斯、康寧漢兩名外援，全都離開大陸返回各自國家了。

從卡奇亞公布的照片當中可以看到，莫提尤納斯已經帶著行李在機場等待搭機返回立陶宛，康寧漢也回美國了，如此一來，上海大鯊魚就只剩下麥卡倫1名外援，陣中還有兩名外援可用的CBA球隊，就只剩下北京首鋼、北控與南京同曦。

上海大鯊魚會讓本季場均22.8分、15.1籃板及3.6助攻的莫提尤納斯，以及場均26.7分、3.7助攻的康寧漢離隊，主因很可能是因為上海本季目前只拿9勝21敗，排名第16，眼見晉級季後賽希望渺茫，還不如在復賽之後磨練本土球員。

不過說起莫提尤納斯，曾在火箭跟林書豪當過兩年隊友，隨後短暫待過鵜鶘、馬刺等隊，也在山東黃金、上海大鯊魚等CBA球隊打過，這次CBA碰上新冠疫情宣告停賽，他幾乎都沒有離開上海，就想等待CBA復賽，沒想到還是打不成！

(中時 )