名人堂球星賈霸(Kareem Abdul-Jabbar, 舊名Lew Alcindor)最近對美媒ESPN談到李小龍，賈霸年輕時曾在李小龍門下學習截拳道。賈霸說李小龍幫了他很多，讓他在20年NBA生涯都保持健康體魄。

「我當時就讀UCLA(大學)，一位《黑帶》雜誌朋友建議我去跟Bruce習武，我到他家裡，他問我有沒有基礎。然後他抱著沙袋讓我踢，我踢了幾腳之後他說不錯。接著他妻子琳達出來，讓我抱著沙袋給她踢，她力量大到把我震飛，她的體重也不過120磅吧(50多公斤)，居然能踢出這麼強的力道。我當下就決定拜師。學了4年。我學得不錯，我有能力保護自己。」

除了在球場打架不輸人，更重要的是賈霸因此不容易受傷。「Bruce一向重視拉筋的效用，每次我們練拳之前都要拉筋很長的時間。我為此跑去學瑜珈，那確實是預防受傷的最佳方法，我在球季外也能練。」球技高超加上很少受傷，賈霸生涯累積38387分是史上第一。

賈霸還受邀演出李小龍電影《死亡遊戲》，客串飾演巨人「Hakim」讓李小龍陷入苦戰。賈霸也批評2019年電影《從前，有個好萊塢》給李小龍塑造的戲劇形象，他說：「李小龍從不會表現得像個混蛋，真正的高手才不會那樣。」

(中時電子報)