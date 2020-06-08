聚焦儲存裝置及消費性產品商機廣明（6188）股受制與惠普官司案的二審再傳敗訴，使該今日甫開市即跳空高掛跌停板免戰牌，在跌渟板門外等著掛出的賣單逾2.1萬張，而以市價掛出者也逾1.3萬張，合計達3.4萬張

惠普控告廣明反托拉斯案二審廣明又敗，對此，廣明總經理何世池表示，廣明營運不受影響，廣明將會針對二審結果要求複審，本周也會向檢察體系舉發惠普的證人在作證過程中說謊來救濟，並認為這個案子還有上訴至美國最高法院的可能。

不過，對於此案發展可能的最糟狀況，何世池則表示由於無前例可循，因而無法預估。

廣明至美國上訴巡迴法院上訴後，結果於5日出爐，上訴法院不僅仍維持4.39億美元賠償金的原判決，針對廣明未繳交法院要求的8,500萬美元保證金與一審、二審均敗訴後所產生的資產移交令，上訴巡迴法院則裁定原移交令的移交時間點不合理。

(工商 )