是德科技（Keysight）是推動全球企業、電信業者和政府機構網路連接與安全創新技術的領導廠商，日前宣布5G解決方案獲台灣知名測試實驗室敦吉檢測科技（Audix Technology Corporation）選用，以便對無線裝置的射頻和微波輻射量進行安全把關。

敦吉檢測科技希望能對在sub-6GHz和mmWave（毫米波）頻段運作之5G裝置的電磁輻射特性，進行嚴格的安全標準驗證。是德科技提供多元的5G解決方案，包括5G無線通訊模擬器，信號產生器與頻譜分析儀，可協助敦吉檢測科技等測試實驗室，全面驗證5G裝置效能，並確認其射頻和毫米波電磁場輻射量未超出安全標準的規範。

敦吉檢測科技董事長陳慶宗表示，敦吉檢測科技非常重視人們使用高科技產品時的安全性。是德科技5G裝置測試解決方案獲業界廣泛採用，這是我們選擇使用是德科技產品的重要考量。

是德科技測試和量測解決方案支援美國聯邦通訊委員會（FCC）制定的規格，以及歐洲CE認證（CE marking）制定的無線通訊設備指令（RED），可量測5G行動裝置的功率位準，並取得信號強度和輻射性等資訊。 此系列解決方案還可用於驗證5G裝置在低於6GHz頻率時的電磁波吸收率（SAR）及高於6GHz時的吸收功率密度（Sab），是否符合這些機構制定的規範。這項驗證可確保在貼近人體使用無線裝置時，使用者不會曝露在過高的射頻能量中。

是德科技通訊解決方案事業群資深總監曹鵬表示，很高興能夠與敦吉檢測科技共同合作，協助無線裝置製造商確保使用者能安全無虞地在生活環境中使用新科技。是德科技相信科技能讓我們的生活更安全。

(工商 )