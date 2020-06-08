前國民黨立委孫大千昨表示，民進黨急於奪回高雄的權力和地盤，吃相難看的主導罷韓案，親手打開了台灣政治惡鬥的「潘朵拉的盒子」。他今日再度發文曝「綠色霸權」摧毀對手的「霸凌方程式」，直呼今日的受害者是韓國瑜，明日會是誰呢？

孫大千昨指出，為急於奪回高雄的權力和地盤，民進黨吃相難看的主導了罷韓案。他認為，從此以後，推動罷免案不需要有任何的正當理由，只要羅織罪名，巧立名目，就可以為所欲為。這篇文章也引來許多網友討論。

孫大千稍早再度發文指出，列出「綠色霸權」摧毀對手的「霸凌方程式」：

第一，用盡一切手段替目標戴上紅帽子。

第二，透過以年輕人為受眾的特定媒體全力抹黑目標。

第三，要求擔任側翼的電子媒體，透過整點新聞，以及談話性節目，繼續醜化目標的形象。

第四，啟動網路水軍的全面攻擊，觸角廣泛深入各個不同的網路社群。

第五，外國勢力的老大哥們順便趁機修理目標，落井下石。

第六，號召各大專院校的政治學生全面呼應，動員年輕世代的「綠衛兵」一舉消滅目標。

孫大千最後感嘆表示，今日的受害者是韓國瑜，明日會是誰呢？

(中時電子報)