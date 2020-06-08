高雄市長韓國瑜遭到罷免，若韓沒有打罷免無效訴訟，高雄即將面臨補選市長，外傳國民黨主席江啟臣可能遷戶籍御駕親征，對此，國民黨副秘書長黃奎博今天接受HitFM專訪時表示，「目前沒在我們考量範圍，絕對沒有」，他還直言，如果有人放這話江就去選，「國民黨也不需要如此沒智謀的主席。」

至於到高雄開中常會，黃奎博表示，在高雄開中常會只是修補的方式之一，未嘗不可，且不少中常委在高雄也都有代表性，讓黨務主管到高雄跟人民接觸，並不是不可行的方式。而是否會打罷免無效訴訟，黃說，那是韓的權利，黨中央都尊重韓。

主持人周玉蔻說他掌握消息，罷免團體有被警方警告高雄市議長許崑源的小弟可能會有報復行動。對此，黃奎博表示，政治可以競爭，可以意見不同，但不能使用暴力，他知道很多支持者情緒激動，有遺憾也有憤怒，江啟臣跟秘書長李乾龍一直下去安撫情緒，他也呼籲綠營不要酸言酸語，激化了對立。

周玉蔻也問黃奎博，外媒解讀韓國瑜被罷免是「親中市長」被趕出去，外媒講得對嗎？黃奎博認為，媒體下標一定要吸睛，所以才採用簡單二分法，好像台灣就只有反中跟親中，但其實台灣在中間選民有很大一部份。

黃奎博也指出，韓國瑜在2018之前也喊了好幾次九二共識，怎麼當時就是金剛不壞之身，怎麼2020又變成親中候選人？他去了香港中聯辦就被說親中，但是前總統府秘書長陳菊跟副總統賴清德以前也見中國大陸的高官，陳菊還見了前國台辦主任張志軍，現在好像都被操作成國民黨跟對岸接觸就是親中，民進黨接觸又是愛台。

黃奎博認為接下來國民黨應該要講清楚國民黨的兩岸政策，事實上國民黨的黨章一直以來都是「反共不反大陸人民」，可以互相反對，但是不應該堅壁清野、互相對峙，對台灣沒好處。黃奎博也談到國共論壇的部分，他說目前考量到疫情，「不會急著為辦而辦」。

黃奎博並強調國民黨向來都是親美友日和中，就算先總統蔣中正對美有不滿，但原則上還是親美，因為沒有美國支持，台灣的安全生存就完蛋了。美國總統川普則是很弔詭的角色，他的政策變來變去，且必須要注意的是，川普常常口中「沒有台灣」，都是他下面幕僚在講，哪天他下令這些人不要再講，台灣又被過彎車給甩出去，國民黨是希望美國對台灣的支持要一貫且穩定。

(中時 )