高雄巿議會議長許崑源6月6日驟逝，第一天上班日，巿議會8日工務部門業務質詢，主席江瑞鴻表示，為了感念許議長對於巿政及議事的貢獻，請所有人起立，默哀1分鐘。

由於6月6日罷免高雄巿長韓國瑜通過門檻，8日的工務部門業務質詢，包括工務局長吳明昌、地政局長黃進雄、都發局長林裕益，均以辦理業務交接事宜，向議會請假。

許崑源驟逝，7日起以降會旗半旗表示哀悼，8日上午10時位在高雄巿立殯儀館景行廳的靈堂開放各界弔唁。

(中時 )