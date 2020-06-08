高雄市長韓國瑜罷免投票6日結果出爐，同意罷免93萬9090票，超過57萬4996票的門檻，罷免通過。對此，資深媒體人王瑞德表示，在一個禮拜前，其實高鐵票空位都還很多，但是罷韓鳳山造勢卻扭轉一切，那天後，高鐵台鐵幾乎班班爆滿，他就知道罷韓會成功。

王瑞德在政論節目《驚爆新聞線》表示，他要告訴大家一個沒有注意到的數字，在一個禮拜以前，他們有發現罷韓投票前夕禮拜五的下午和晚上，高鐵都還有票，罷韓當天早上高鐵還有7班空位都還蠻多的，結果沒想到，經過一個禮拜的時間，整個狀況翻天覆地過來。

王瑞德直言，這裡面發生很重要的變化，就是5月31日的罷韓鳳山造勢，沒有動員的情形下，現場20000萬多人塞爆衛武營場地，把大家都嚇到了！那時候他就知道，丞相起風了！借東風不用三天，一天就夠了。緊接而來，高鐵爆滿，然後客運爆滿、台鐵爆滿，許多高雄人又集資一起回去投票，他就知道韓國瑜GG了。

(中時電子報)