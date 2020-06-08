銀色汽車撞上紅綠燈桿後停住，駕駛全身多處傷送醫治療。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市西屯區台灣大道與黎明路口，8日凌晨發生一起兩車碰撞的交通事故。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市西屯區台灣大道與黎明路口，8日凌晨發生一起兩車碰撞的交通事故，一輛黑色廂型車與銀色車輛發生碰撞，造成廂型車翻覆，銀色汽車撞上紅綠燈桿後停住，車內3名傷者均意識清楚，送醫治療，警方酒測後無酒駕，初步調查肇事疑廂型車違反號誌管制、銀色汽車未注意車前狀態，至於事故原因還要警方進一步調查釐清。

警方調查，今日凌晨一點多，台灣大道與黎明路口發生的碰撞車禍，一輛廂型車正沿台灣大道內側車道左轉黎明路往朝馬路方向，當時，另一輛銀色汽車沿台灣大道往河南路方向直行，廂型車右側車身與銀色車的前車頭發生碰撞。

兩車碰撞後，衝撞力道大，造成廂型車左翻，車身受損，銀色車則撞到交通號誌桿才停住，車頭嚴重受損，台灣大道與黎明路口平時交通繁忙，人車非常多，這起車禍為午夜時間，路上人車少，未波及其他人車。

警方初判肇因，疑是廂型車違反號誌管制，另一輛銀色車未注意車前狀態，廂型車林姓男駕駛臉部及手腳受傷，與另名莊姓女乘客受困車內被救出，另一輛銀色車的黃姓男駕駛

，全身多處傷，三名傷者意識清楚，都送醫檢查治療，交通事故原因，將進一步調查釐清。

(中時 )