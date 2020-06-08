惠普跨海控告廣明(6188)，求償逾百億元案，廣明在上周末舉行重大訊息說明會，總經理何世池親上火線說明，據了解母公司廣達(2382)集團相當關注此事。廣明內部正研議啟動庫藏股護盤，廣達目前持有廣明約3成股權，未來廣明若採取一次性的資產減損，廣達依持股比例，得認列33億元上下的損失。

美國聯邦地方法院二審判廣明應賠惠普4.39億美元（新台幣約131.9億元）。若判決最終成立，以廣明股本27.84億元計算，每股獲利潛在影響估逾47元，衝擊甚大，廣明一早開盤跳空跌停。廣明第1季財報，該公司的資產總額僅122億，其中包括49億元的現金；也就是說，廣明就算付出全部的現金，然後把整間公司的設備、專利通通賣掉，都還不夠支付這筆鉅額款項。

廣明遭惠普跨海求償案源自2013年，惠普當時對2003年至2009年光碟機價格向索尼、東芝、松下、NEC、三星、廣明及子公司等公司提出反托拉斯訴訟。除廣明外，其餘公司皆陸續與惠普和解，根據當時陪審團認定，一審法官判決廣明需賠償惠普，廣明則重申捍衛公司及股東權益持續上訴，但二審雖廢棄「原先移交令時間點」，但仍維持反托拉斯訴訟判賠約4.39億美元。

何世池重申，廣明將維護公司與股東權益，預計另發起一案，向德州檢察體系舉發惠普證人在法庭作證過程中說謊，並將與律師研議尋求再上訴，即使美國第五上訴巡迴法院程序耗盡，仍有上訴至美國最高法院可能性。廣明將會持續上訴，包含提交「複審請願書」（Petition for Rehearing）與「聯席更審」（Rehearing En Banc）等。

廣明表示，雖然美國法院下達移交令，但廣明的營運不受影響。

(時報資訊)