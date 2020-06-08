罷韓之後 羅智強直指民進黨接著要對付這三人 09:402020/06/08 中時 黃福其 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 羅智強製作的圖卡。（翻攝羅智強臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜與許崑源。（本報資料照） 羅智強。（黃福其攝） 高雄市長韓國瑜遭罷免後，國民黨革實院羅智強今早在臉書預測，民進黨下一步將針對另3位非民進黨籍的直轄市長，進行「除秀、殺柯、儆侯」。 羅智強在臉書發文說，93萬罷韓之後，民進黨的下一步，趕盡殺絕的開始，民主制衡的結束；發文並附上一張圖卡「除秀、殺柯、儆侯」，指盧秀燕、柯文哲、侯友宜將成為下一個目標。 這則貼文在短短1小時，就有近6000人按讚、上千則留言被分享破百次；網友們紛紛留言，還有人說連江惠都因悼念高雄市議長許崑源，「被1450出征到關版了」。 許崑源墜樓 他一算韓國瑜被罷免後走向大驚 (中時 ) #罷免 #韓國瑜 #民進黨 #羅智強 #盧秀燕 #柯文哲 #侯友宜 #許崑源 #江蕙 也許您會感興趣 政治熱門新聞 罷韓票衝到93萬 陳敏鳳驚爆是「她」惹怒高雄人 - 政治 許崑源墜樓 他一算韓國瑜被罷免後走向大驚 - 政治 阿扁斷言韓國瑜下一步？網驚呼：如果成真... - 政治 「罷捷」連署又開跑！黃捷回應：第一個就點名我.. - 政治 93萬罷韓票源曝光 網見這幕驚喊：恐怖！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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