韓國瑜與許崑源。（本報資料照）

羅智強。（黃福其攝）

高雄市長韓國瑜遭罷免後，國民黨革實院羅智強今早在臉書預測，民進黨下一步將針對另3位非民進黨籍的直轄市長，進行「除秀、殺柯、儆侯」。

羅智強在臉書發文說，93萬罷韓之後，民進黨的下一步，趕盡殺絕的開始，民主制衡的結束；發文並附上一張圖卡「除秀、殺柯、儆侯」，指盧秀燕、柯文哲、侯友宜將成為下一個目標。

這則貼文在短短1小時，就有近6000人按讚、上千則留言被分享破百次；網友們紛紛留言，還有人說連江惠都因悼念高雄市議長許崑源，「被1450出征到關版了」。

(中時 )