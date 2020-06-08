山西中北大學大二男學生小陽（化名）昨（7日）參加補考時，被老師發現作弊，沒想到過沒多久後，竟墜樓身亡。媽媽哭著表示，兒子墜樓前曾傳訊「媽，不要想我」、「對不起，我配不上」，當時有鼓勵他不要氣餒，但仍沒辦法阻止憾事。

根據《澎湃新聞》報導，小陽的媽媽聲淚俱下表示，看完考場監控後發現，兒子被老師抓到作弊後，就坐在考場位置上痛哭，左顧右盼、坐立不安，還不時喝水、擦汗，過了20分鐘才走出教室；下午2時56分，兒子傳訊「媽，不要想我」、「對不起，我配不上」。

（圖／翻攝自中北大學微博）

小陽媽媽說，「當時覺得情況不對，傳訊鼓勵兒子卻都沒得到回覆，輾轉聯繫上班主任，對方表示沒有異常，沒想到半個小時後就接到出事的消息。」

對此，中北大學表示，有學生經過教學樓後面時，發現有人墜樓，人員第一時間趕到現場做處置，但小陽仍急救無效身亡。校方指出，該生在昨（7日）下午2時許的課程補考中有作弊行為，被監考老師發現並沒收其卷，沒想到離開考場沒多久就發生墜樓事件。

校方調查，考場內的同學證實，小陽墜樓前未與老師發生激烈言語或衝突，「學校對於事件發生深感遺憾，對死亡學生及家屬深表痛惜，目前正積極與家長溝通交流，認真妥善處理好這一事件。」

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(中時電子報)