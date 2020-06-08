高雄市長韓國瑜罷免投票過關，年輕族群被認為是關鍵，投票前交大「陪媽媽專車」、高鐵「大學生快閃優惠」，都被視為「催票」行為。不過年輕人真的一面倒挺「罷韓」嗎？那可不一定！一名年輕女大膽「逆風」發文，稱韓國瑜被罷免讓她傻眼，更直指不知何時開始，媒體變得「超綠」，這篇文章引發熱烈迴響，眾多年輕網友紛紛跳出來表示認同，希望大家能多點理性思考，更有人說「媒體和網軍現在就是輪流打草包和柯P」。

這名年輕女生在Dcard發表《韓國瑜被罷免，我真的有點傻眼》一文，她表示「不知道從什麼時候開始，媒體變得超綠，希望大家真的能理智思考」，她說一直以來，藍綠有什麼重大的事件各家媒體都會報，但自從韓國瑜這個人出現之後，通通都是他的以及高雄市的新聞。

有關香港的新聞少之又少、走私菸的新聞後來就這樣模模糊糊的過去了；前陣子下大雨淹水，通通全部都是高雄的新聞，屏東淹水3天沒看到什麼新聞在報。

原PO表示，希望韓國瑜罷免完之後，能看到執政黨對殺警這個新聞有所行動（司法改革），而不是全台又在報高雄選市長，更說「到現在還是超級不滿阿扁沒被關回去」。

這篇「逆風文」獲得眾多年輕網友迴響，更有多人寫長文回應，顯示年輕人並非一面倒挺罷韓，而是真的有「理性思考」。

一名網友回：「推 真的覺得要理智思考 我也覺得韓不該去選總統 平常對藍綠的誰沒特別關注 但看報導感覺綠做錯事都超快被蓋掉 像走私案 卡神僱網軍被檢方起訴等等 現在整個媒體完全就是綠茫茫一片」；

另一人說：「記得以前陳菊執政每逢梅雨颱風必淹 但媒體都匆匆帶過 現在不理性的好多 只要不支持綠就被當成異類 唉」

更有人認為：「你寫再多都沒用 他們會說『你在崩潰』 他們會說韓粉起手式就是『總統投給蔡英文 說自己不是韓粉』他們只知道國民黨要統一 民進黨要獨立 連韓草包能選上市長都推給境外勢力 不檢討前朝執政那麼多年被翻轉的原因。

媒體和網軍現在就是輪流打草包和柯P，立院的法案推動如何？一堆承諾的改革如何？…屏東淹水有感，水上樂園齁勝，農損無人問津」。

一名台大法律女大生說：「今年台灣人經歷了許多大起大落，就在剛剛那種高昂的情緒到達頂峰，但此事過後，希望大家可以冷靜下來去監督跟思考往後的道路，台灣的現況實際上還有很多問題要處理，而且，台灣的處境確實並不安全。」。

(中時電子報)