1名電腦工程日前偷偷潛進台北東吳大學城區部，將秘錄器放進空鋁箔包內放在女廁便桶前方企圖偷拍，遭到一名如廁女學生發現後帶走向教官報告，未料偷拍狼還戴假髮，謊稱自己是校安志工，要拿密錄器去報警，卻因為神情慌張遭學生識破報警逮捕，經清查後發現偷拍狼竟然還是3年前畢業校友。

東吳大學城中校區，日前有1名女學生在學校與同學討論功課，期間前往廁所內如廁，才剛脫下褲子，就發現前方有一個空鋁箔包，女學生用腳踩了後發現內有硬物，拿起來看後竟然發現裡面藏有密錄器。

女學生驚嚇之餘，立刻拿著鋁箔包衝去告訴同學並通知教官及報警，沒想到這名嫌犯，竟然還戴著假髮回到教室，對學生謊稱自己是校安志工工讀生，因為聽說有人撿到密錄器，可以協助拿去報警。

由於該位男子相當緊張，還不斷走動，引起學生們提高警覺性，向對方表明要先報警，男子一聽立刻想逃離現場，反而被大批同學拖住，最後送交趕來處理的員警。警方調查，這名偷拍狼是3年前畢業的校友，因此對校園環境相當熟悉，她前進大樓時還還刻意戴著假髮進入女廁放了針孔密錄器後，就一直躲在廁所旁邊觀察進出廁所女性。

警方事後將偷拍狼男帶回調查，但不願說明有多少女學生成了影中人，目前已依法將該位偷拍狼送辦。

(中時電子報)