「魯班傳藝 青年匠秀」 第五屆巧聖技藝新秀選拔，台中市勞工局長吳威志與「麻辣鮮師」謝祖武現身會場，兩人風趣互動，讓大家看到現場各競賽職類的技藝。
吳威志感謝77名在競賽籌備期間裁判群，投入時間與精力命題、審題討論及評分的工作，賽前各校指導老師推薦選手報名與指導參賽，因為大家的共襄盛舉，讓後疫情期間這項活動能順利舉行。
籌備期間因有疫情影響而增加許多準備工作，仍澆不息選手的熱情，來自全國北、中、南、東超過380人報名，以地區來看北部占20％、中部58％、南部21％、東部占1％，經過初審後共有280名進入複賽實作競賽，參賽選手的作品經過2天的精心雕琢陸續完成。
謝祖武表示，後疫情時代，台中市府馬上把握機會，讓所有朋友們立即展現巧手工藝，不論各行各業，在台中市是一件很幸福、很快樂的一件事，也勉勵青年，台上一分鐘台下十年工，穩扎穩打建立各項職類的基本功，再加上努力不懈的態度與拼勁，將成為行行出狀元最好的驗證。
(中時 )
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