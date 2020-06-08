國立台灣大學土木工程學系畢業生艾家齊來自世界最窮國家之一的布吉納法索，成長和求學過程曾面臨艱困環境、語言不通與獎學金中斷挑戰，選擇勇敢面對與克服，活出精彩人生。

台大今天舉行108學年度畢業典禮，艾家齊受邀代表畢業生致詞表示，他來自遙遠的西非國家布吉納法索，是最窮國家之一，出了首都，很多地方沒乾淨的水喝、常斷電，每年因貧困導致15萬人死亡，這就是「第三世界國家」。

艾家齊父母深知教育重要性，在艾家齊2歲時就安排艾家齊上學。艾家齊有時發現班上有人沒到校，可能是幫父母做家務、生病，甚至有的是死了。在艱困環境中，艾家齊每天專心上課，晚上認真讀書，寒暑假就去賣日用品賺生活費，一路顛簸卻堅持走過來，深信讀書能改變生活。

學業成績不錯的艾家齊一直領有獎學金，很幸運可在布吉納法索讀大學，後來更得到台灣外交部的獎學金，下定決心到台灣讀書。

剛到台灣時，艾家齊英文能力不足以修課，一句中文都不會，就先讀語言學校，除上中文課，也補習英文，最後考取中文和英文檢定，更考上8所大學，最終選擇到台大就學。遇土木專業課程時，就請教老師、助教，多跟同學討論，慢慢克服語言障礙，適應生活環境。

艾家齊大二下時，布吉納法索與台灣斷交，讓依靠獎學金的學子頓失經濟來源，很多布吉納法索學生選擇離開台灣，但艾家齊愛上台灣學習、生活及人情味，決定留下來完成學業，但須面對經濟困難挑戰。

幸運獲台大國際助學金，也在校內打工、校外實習的艾家齊表示，回首這段歷程，他不只活下來 ，也活出精彩人生，曾任禮賓大使、台大足球校隊長與學生會國際事務部長。

艾家齊表示，這些挑戰無法選擇與預料，但他願接受和面對，很幸運、珍惜從環境不是很理想的布吉納法索一路走到台灣，更謝謝台灣給他的機會，希望同屆畢業生都可試著接受挑戰，只要大家願面對困難、努力克服，相信台灣未來一定會很精彩。

(中時電子報)