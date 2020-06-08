已故高雄市議會議長 許崑源。(圖/本報資料照)

許崑源議長靈堂畫面。(中時電子報 直播)

高雄市議長許崑源6日晚間於韓國瑜罷免案通過後，在住家大樓墜樓身亡，消息震驚台灣政壇，議會也決定降半旗致意哀悼。副議長陸淑美也在臉書上傳靈堂布置畫面，並在昨天與李四川副市長及議會同仁們召開治喪籌備會議，協助家屬處理喪葬事宜。

已故高雄市議會議長許崑源靈堂。(圖/翻攝自 副議長 陸淑美臉書)

陸淑美昨(7日)在臉書表示，許議長追思靈堂設於高雄市立第一殯儀館景行廳（高雄市三民區本館路600巷20號），各界長官、前輩、親朋好友們，可於6/8(一)起開始前往弔唁。

而高雄市長韓國瑜也抵達靈堂致意，但未接受媒體訪問，民進黨團議員則是於會合後一同弔祭議長。

時代力量高雄市議員黃捷也赴靈堂致意，出來後臉色哀戚面帶哭容。記者詢問，是否是因為許議長辭世而哭，還是是被罵出來，黃捷未受訪，在幕僚陪同下，搭車快步離去。

國民黨高雄市議會黨團在許崑源議長靈堂外受訪，對民進黨予以最嚴厲的譴責。(圖/中時電子報直播)

副議長陸淑美率領國民黨議會黨團受訪表示，許議長走完精彩人生，高雄失去一位為民如子的議長，議會失去大家長，目前議會正積極籌備治喪委員會，懇請大家讓許議長家屬有追思空間，熟識許議長的人都知道，許議長向來只問是非，不問藍綠，高雄本來是個純樸的城市，但在特定政黨操作下，變得不再美好，議會對於民進黨表達最嚴厲的譴責，希望高雄將來能在許議長遺志下，變得更美好。

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(中時電子報)