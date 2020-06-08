法國回聲報（Les Echos）周日報導，法國政府本周會推出一項挽救航天產業的緊急計劃，規模可能高達100億歐元（約113億美元），當中包括10億歐元投資基金和各種貸款擔保，以協助因新冠肺炎重創航空旅遊而奄奄一息的航天產業能復元和繼續進行研發工作。

雖然法國經濟部拒絕評論相關報導，但運輸部長傑巴里（Jean-Baptiste Djebbari）周日表示，政府正尋求在本周成立一個規模10億歐元的基金，做為解決疫情危機方案的一部份。包括回聲報等多個法國媒體指政府會在周二發表其緊急計劃。

傑巴里表示，緊急計劃的目的是要保護法國航天企業不被外國收購，尤其中國大陸企業對收購法國航天企業感到興趣，他們正趁法國業者的經營陷入困難時提出收購條件。

他說政府已投入數十億歐元計的資金，協助法國汽車產業走出困境，讓相關產業的勞工能保住飯碗。

(工商 )