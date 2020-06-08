交通部超過39億國旅補助方案今（8）日一早曝光，根據交通部規劃，團體旅遊（基本團體旅遊、入住星級旅館、企業員工旅遊、長天數行程）均為每人每日700元補助，每團補助上限3～7萬元。自由行住宿房價補助，一人限補助一次，補助一晚1千元房價，去離島可再享一次補助。交通部粗估，可帶動638萬人次出遊，帶動直接、間接觀光效益235億元。

交通部長林佳龍、衛福部長陳時中今（8）日上午將公同出席「安心旅遊 FUN遊台灣」記者會，共同宣布安心國旅方案，啟動全民國旅階段。方案包含團遊、自由行住宿、觀光遊樂由入園優惠、台灣觀光巴士優惠、補助地方政府舉辦地方特色觀光活動等五項。

在團遊方面，交通部說，每家旅行業者以35團為限，每一分公司可再多2團。基本團遊每團補助上限3萬，每團至少10人；入住星級旅館或是企業員工旅遊，每團至少15人，每團補助上限5萬；長天數行程（3天2夜）以上，每團至少15人，每團補助上限7萬元。若是到離島（金門縣、連江縣、澎湖縣）則每人每日加碼至1,200元，每團須至少15人，每團補助上限7萬元。

在自由行方面，本國國民（每一身分證字號限用一次）入住活動旅宿業者，補助一晚1千元（僅補助一晚），平假日都適用。若是前往金門縣、連江縣、澎湖縣、屏東縣琉球鄉、台東縣綠島鄉或蘭嶼鄉，可再享有一次1千元住宿優惠。

在觀光遊樂園方面，高中以下國民暑假免費入園，以2001年7月1日以後出生的國民適用，可於今年7、8月不限次數、不分平假日暢玩國內遊樂園。

台灣觀巴方面，自由行旅客參加台灣觀巴半日遊、一日遊行程，可享2人同行、1人免費優惠，平假日都適用。另外，交通部也補助地方政府最高1千萬元，舉辦地方特色觀光活動。

(工商 )