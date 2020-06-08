資安服務廠商安碁資訊(6690)自結109年5月營收新台幣5814.7萬元，和108年同月相較年增35.47%，仍維持營收雙位數成長。累計前5月營收共計2.7億元，年增31.25%

最近資安事件頻傳，網路釣魚郵件和勒索軟體之威脅更是頻繁，明顯成為防疫期間資安攻擊手法的型態。安碁資訊提醒：資安觀念要從基層做起，企業平日也要透過資安教育訓練課程來加強員工的資安意識，資安的防禦猶如防疫，要從個人的日常生活中充分落實。

因應國內防疫大作戰勤洗手、戴口罩與量體溫的教戰守則大家已經耳熟能詳，安碁資訊也分享如何落實資安防護的小撇步，簡單記住以下三步驟，一、勤洗手：「定期更換密碼」，連網設備或是郵件等應用程式APP，設定八碼以上的強度密碼，並不定期更換密碼，切記勿直接使用設備出廠密碼。二、戴口罩：「勿點選不明郵件」，不要隨意下載文件、照片、檔案等附件。三、量體溫：「版本自動更新」，隨時檢測防毒程式病毒碼以及作業系統之版本是否為最新版本。以上步驟是進行資訊安全防護的基本措施。不論企業或個人，若能將這些步驟融入日常生活中，變成一種習慣，對於資安防禦力的提升肯定有所助益!

(時報資訊)