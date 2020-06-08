保瑞(6472)為美國Vitruvias Therapeutics Inc.代工治療低血鉀症的口服緩釋劑型藥Potassium Chloride ER(KCl)提前獲得美國FDA上市許可，本月即可出貨，搶攻全球126億美金的低血鉀症市場。保瑞今日股價開高，多頭伺機進攻160元大關，漲幅逼近2%。

據美國專業調研機構360 Research Reports，全球每年約有126億美元的低血鉀症市場，規模相當可觀。保瑞表示，這次為Vitruvias所代工治療低血鉀症的藥品，原訂8月才能取得美國FDA的上市許可，但因送件過程相當順利，亦未受疫情影響，所以提早至本月取得上市許可，加速上市時間。保瑞指出，6月已有一批產品即將出貨，後續訂單也持續商談中，今年下半年出貨量將依美國銷售狀況而定，未來除了美國外，也計畫銷售至其他市場。由於這款口服緩釋劑型需要有足夠的設備、技術跟規模，因此製程、生產門檻相當高，有別於其他同類藥品。

下半年營運展望，保瑞表示，將按照計畫持續提升產能利用率，除了KCl的新訂單外，新客戶的合作開發案也陸續增加中，其中與美國高速成長藥廠的合作案已在進行藥品開發及代工規畫，預計明年可完成美國FDA送件。憑藉高門檻的製藥生產技術，保瑞將持續擴展生產品項與產能利用率，帶動整體CDMO業務成長。

(時報資訊)