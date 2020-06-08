聯電(2303)今起執行庫藏股，預定買回20萬張自家股票；這是聯電近1年來再度實施庫藏股，股價跳空開高1元為17.5元，漲幅達6%。

聯電上周五董事會決議，自6月8日起將買回20萬張庫藏股，買回區間價格每股11.55至23.25元，買回的庫藏股將轉讓予員工。

聯電於107年3月12日至108年6月13日期間曾實施過3次庫藏股，並都執行完畢，共斥資超過90億元，買回70萬張庫藏股。

上周隨著外資持續買超，聯電股價持續走揚；外資已連續9個交易日買超聯電，累計買超11萬8141張。

聯電第2季營收可望再創新高。受惠電腦周邊和消費性電子產品需求暢旺，聯電預計第2季產能利用率達95%，晶圓出貨量將可增加1%至2%，產品平均售價也將揚升1%至2%，推估本季營收將季增2%至4%，可望改寫單季歷史新高。聯電也即將公布5月營收。

另外，聯電將於本周三舉行股東會，對下半年的展望將受到關注。

(時報資訊)