美國上周五公布失業率數據遠優於市場預期，激勵美股暴漲8百多點，今(8日)因受惠紐約將重啟第一階段經濟，美股期貨盤持續跳漲，華爾街大多頭認為，5月就業激增將改變股市格局，並迎接相當明朗開闊的牛市。

CNBC報導，長期看多的分析師Edward Yardeni表示，市場就像一道陽光，引領我們走出困境，經濟會隨著收益增加而復甦，5月份就業數字的激增，就表明市場並非和經濟脫鉤，而是經濟正努力追趕股市腳步。

Yardeni認為，美國政府為了緩解公衛危機帶來的傷害，所祭出的刺激政策成為市場的催化劑，而在4月實施的工資保障措施，也鼓勵企業雇用員工，造就5月失業率的下降，只要不出現第二波病毒感染，那麼飆升的就業率將為經濟V轉奠定基礎。

在股市部分，Yardeni表示，股票將比債券更有意義，他建議投資者順應潮流，迎接一個相當開闊的牛市，族群方面首選科技、醫療保健及金融類股。

(中時電子報)