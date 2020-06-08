解禁後上班首日 北捷尖峰時段人人戴上口罩 11:072020/06/08 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北捷上班尖峰時段湧進大批乘客，民眾幾乎人人都戴上口罩。(黃世麒攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北捷上班尖峰時段湧進大批乘客，民眾幾乎人人都戴上口罩。(黃世麒攝) 北捷上班尖峰時段湧進大批乘客，民眾幾乎人人都戴上口罩。(黃世麒攝) 北捷上班尖峰時段湧進大批乘客，民眾幾乎人人都戴上口罩。(黃世麒攝) 國內新冠肺炎疫情趨緩，7日起大規模解禁防疫措施，其中大眾運輸部分，進入運具後，若可維持社交距離或適當阻隔設施，得不戴口罩，但進站仍得戴上口罩才能進入。 8日是解禁後首個上班日，尖峰時段搭乘台北捷運的民眾幾乎人人戴上口罩。 (中時 ) #口罩 #尖峰 #時段 #上班 #尖峰時段 也許您會感興趣 生活熱門新聞 進站未戴口罩還暴打保全 北捷女裁罰出爐 - 生活 唐綺陽揭6月業力大爆發 驚吐詭譎翻轉慘了... - 生活 好市多半熟麵包被婆婆拿去... 竟比烤箱烤得好吃 - 生活 罷韓之後會「烽火連天」？人渣文本：暐瀚多慮了 - 生活 劇烈天氣又來了 鄭明典：午後對流明顯發展 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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