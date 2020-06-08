北捷上班尖峰時段湧進大批乘客，民眾幾乎人人都戴上口罩。(黃世麒攝)

北捷上班尖峰時段湧進大批乘客，民眾幾乎人人都戴上口罩。(黃世麒攝)

北捷上班尖峰時段湧進大批乘客，民眾幾乎人人都戴上口罩。(黃世麒攝)

國內新冠肺炎疫情趨緩，7日起大規模解禁防疫措施，其中大眾運輸部分，進入運具後，若可維持社交距離或適當阻隔設施，得不戴口罩，但進站仍得戴上口罩才能進入。

8日是解禁後首個上班日，尖峰時段搭乘台北捷運的民眾幾乎人人戴上口罩。

(中時 )