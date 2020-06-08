提升中小企業競爭力！中市產業創新補助6／15開跑。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府致力提升轄內中小企業研發能力與產業競爭力，推動「109年度地方產業創新研發推動計畫」，鼓勵中小企業進行產業技術及產品創新研究，今年總補助經費超過2500萬元，首度採用線上申請收件功能，提升效率也加強防疫，申請期間自6月15日至30日止，歡迎設籍台中的小企業踴躍申請。

後疫情時代全力拚經濟！市長盧秀燕以「台中富市3」前店、後廠、自由港三大策略擘劃台中經濟發展，「後廠」發展重點在強化產業聚落技術能力，落實後廠產業轉型，市府特別推動地方型SBIR協助企業研發升級，協助受疫情影響的中小企業開發新技術、勇於研發，化危機為新商機。

市府推動地方型SBIR，累計至去年已投入2億6743萬元，協助394家中小企業升級，今年度計畫領域類別為金屬機械、創新服務、民生化工、食品與生技醫療、光電資通及運動休閒等六大領域，並將自行車產業列為在地特色產業加分項目，凡設籍(立)於台中市並符合「中小企業認定標準」的事業均可提出申請。

(中時 )