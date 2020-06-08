大陸新冠肺炎疫情緩和，國家衛健委周一（8日）通報稱，大陸新增4宗確診病例，均為境外輸入病例，包括3宗來自四川、1宗來自上海，無新增死亡病例。另新增2名無症狀感染者，目前仍有65名患者需留院治療。截至周一凌晨，大陸累計確診病例83040宗，造成4634人病亡。專家指出，全球疫情有反彈趨勢，大陸要嚴防疫情回流。

四川新增病例中，3名患者均從上周六由埃及開羅搭飛機返回，入境成都時被檢驗確診；另有一名同航班乘客被確診為無症狀感染者。上海新增患者為大陸人，早前在美國留學，自上周三（3日）從美國搭飛機返回，上周四（4日）抵達上海浦東國際機場，集中隔離期間出現症狀，隨後被確診感染。

上述患者均被送到定點醫院隔離治療，防疫部門在上海病例中已追蹤到45名同航班的密切接觸者，均被集中隔離觀察。

早前爆發疫情的吉林省吉林市，逐步開始復工復產復課。其中該市高三年級學生已二次復課，當局對全市高三師生及共同生活的家人進行免費核酸檢測，至上周六（6日）已檢測22,579人，暫未有人確診。

上海新冠肺炎醫療救治專家組組長、華山醫院感染科主任張文宏周日（7日）受訪時表示，全球多國正受第二波疫情衝擊，包括巴西、俄羅斯、印度等多國尚未見疫情高峰，至於疫情最嚴重的美國，多個州份在復工復產後，疫情又開始反彈，初步看來全球疫情反彈的力度甚至超過第一波，大陸的目標應是不受全球第二波疫情影響。他又指，大陸經過此次抗疫，公共衛生體系比原來更強大，足可應對疫情輸入風險。

(中時 )