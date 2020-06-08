昇佳電子今上櫃掛牌，甫開市即跳高大漲至730元，之後仍一路走高，最高價一度來到795元，迄上午9：44的報價，即795元，漲幅逾59%，表現十分搶眼。

以該股之新股承銷498元計算，短線價差高達297元，即一張昇佳股目前已飽賺29萬7千元，投資人若抽籤獲承銷股票，帳上獲利豐碩。

櫃買市場盛事是興櫃股王昇佳電子8日以498元高掛牌價上櫃，而其在興櫃市場5日成交均價為711.57元，較掛牌價高出42.8％，新掛牌行情備受市場看好及期待。

昇佳電子成立於民國98年12月間，為上市股矽創電子轉投資事業，董事長為李盛樞，主要經營業務是感測器積體電路產品之研發、設計、製造及銷售等。公司營收19億3,551萬元，稅前盈餘3億7,235萬元，稅後盈餘3億2,627萬元，每股盈餘13.53元。

昇佳總經理楊祝原表示，公司光學感測器已經打入一線品牌旗艦大廠，未來將會邁向中低階市場及物聯網等產品線發展，推動光學感測器及微機電（MEMS）出貨量再創新高。

楊祝原表示，產品受惠於全螢幕智慧手機的整體佔比不斷提高，可望推動昇佳從旗艦機擴展到中低階智慧手機市場，且未來更可望朝向物聯網、真無線藍牙耳機（TWS）等領域發展，逐步擴大感測器出貨量，預期2020年出貨成長目標機會維持在年增20～30％方向前進，帶動出貨量逐步創高。

(工商 )