國際石油價格在周一飆升2%，來到近三個月新高。稍早石油輸出國家組織(OPEC)包括俄羅斯同意將石油生產減量延長到七月底。

周一稍早的布蘭特原油(Brent)漲2.4%，為每桶43.41美元，西德州原油(WTI)漲2.1%，來到每桶40.38美元。兩者皆達到近三個月的高價。

原油價格翻升，主要得利於OPEC與其盟友決議每日減產970萬桶石油。OPEC+聯盟在稍早的上周六達成延長協議期限，在七月底將全球石油供給減少10%。該協議達成後，重要石油出口國沙烏地阿拉伯大幅調高其七月的原油價格。

但是該協議仍存在一些變數，雖然伊朗和奈及利亞等不穩定的產油國表示將百分之百的配合，以彌補之前的表現不佳，但是分析師認為在夏天期間仍將可能出現變數。

另外利比亞的恢復生產也給OPEC+聯盟帶來考驗，利比亞西南部兩個油田在歷經數月的關閉後，將重新開啟生產。

雖然近日油價的回升，但仍低於美國多數頁岩油生產商的成本，導致生產商出現關閉、裁員和削減成本的情形。根據貝克休斯公司的數據，在截至6月5日的該周，美國原油和天然氣鑽井平台的營運數量來到連續五周的低點。另外，上周五因為熱帶風暴侵襲美國墨西哥灣，美國近30%離岸油井產量被迫關閉。

(時報資訊)