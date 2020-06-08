減產會議時間定調，上周五國際原油漲近6%；經俄羅斯能源部證實，石油輸出國組織OPEC與相關成員國之原油減產計畫，預計將於本周六召開視訊會議；日前因OPEC成員國奈及利亞及伊拉克，於今年5月的執行率不佳，另外界擔憂該會議是否會有所影響，如今會議時間定調提振各界信心，帶動國際原油漲近6%，其中美國原油漲幅5.7%，倫敦原油漲幅5.8%。

此外，受先前減產成效影響，據資料指出截至6月5日當周，石油鑽井總數已減少17座來到284座，吸引買盤進場，並完成自6月以來連4漲的紀錄。

美國NYMEX-7月輕質原油期貨上漲2.14美元，報每桶39.55美元；7月熱燃油漲0.08美元，報每加侖1.15美元；7月RBOB汽油漲0.06美元，報每加侖1.21美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲2.31美元，報每桶42.30美元。(商品行情網)

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