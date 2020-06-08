封測廠矽格（6257）受惠手機無線射頻、網通、電源管理晶片需求優於往年同期，2020年5月自結合併營收持穩高檔，續創同期新高。展望今年，面對新冠肺炎疫情衝擊及中美貿易戰干擾持續，公司以戒慎恐懼、穩中求進策略因應，對今年營運仍審慎樂觀。

矽格2020年5月自結合併營收9.59億元，雖較4月9.64億元微減0.45％、仍較去年同期7.44億元成長28.94％，續創同期新高、亦為歷史第4高。累計1～5月合併營收46.41億元，較去年同期34.32億元成長35.21％，續創同期新高。

矽格表示，5月營收表現持穩高檔，主要受惠手機無線射頻（RF）晶片、網路通訊晶片及電源管理晶片訂單需求優於往年同期，加計台星科等投資公司營收後，使5月營收較去年同期大幅成長達28.94％。

矽格轉投資的台星科（3265）營運動能則轉弱，2020年5月自結合併營收1.67億元，較4月1.89億元減少11.79％、較去年同期1.78億元減少6.21％，創1年來低點。不過，累計1～5月合併營收9.31億元，仍較去年同期8.41億元成長10.69％。

展望後市，矽格董事長黃興陽指出，半導體需求在5G陸續商用化下，原預期今年可望恢復小幅度成長，惟新冠肺炎疫情衝擊迄今未見趨緩，加上中美貿易戰未停歇，繼續影響世界經濟復甦，干擾可能持續至下半年，各預測機構預期今年半導體產業將持平或微減。

黃興陽表示，矽格將以戒慎恐懼、穩定中求成長策略，先儲備充足資金維持安全現金流，其次致力開拓競爭力，強化具規模優勢產品線、擴大具差異性產品線，同時審慎擴充，以維持較高稼動率，預期自新計畫、新產品、新客戶帶動下，對今年營運仍審慎樂觀。

(時報資訊)