明明沒有生病，卻老是覺得頭痛、腰酸背痛，一直好不了嗎？原力復健科侯鐘堡醫師解釋，這種慢性疼痛通常是因為筋膜、姿勢問題引起，因為根本的姿勢問題沒改善，才會一直腰酸背痛、頭痛，同時也指出現代人常見引起慢性疼痛的4種不良姿勢。

●圓肩駝背

《每日健康》報導，侯鐘堡說，圓肩駝背就是駝背到肩膀成圓型的姿勢。人體的肩膀原本是一直線，長期用電腦、手機後，肩膀不知不覺間一直往前，形成圓肩駝背、脊椎往後突出。

●烏龜脖

侯鐘堡說，圓肩駝背久了，脖子也會漸漸往前，變成頸部疼痛，甚至演變成後腦杓痛、頭頂痛、太陽穴痛、額頭痛等各種位置的頭痛。

●骨盆前傾

侯鐘堡說，就是屁股特別翹、肚子突出、平躺腰部無法貼床，就是有骨盆前傾。使睡覺時，腰部無法貼合床而脊椎疼痛，也易引起其他慢性疼痛。原因在於久坐沒動使腹部肌肉失去力量及平衡，骨盆漸漸傾斜。

●後天性扁平足

侯鐘堡表示，後天扁平足的比例相當高，因為現代人生活腳很少直接接觸地面，造成足弓無力、塌陷，後腳部肌肉緊繃，接下來可能就是膝蓋，甚至到頸部都肌肉緊繃，引起身體痠痛。

想要改善全身痠痛及頭痛，首先要把不良姿勢改掉。侯鐘堡建議，試著在坐著、站著時為維持「頭頂拉線」姿勢。以及在安全的地方跳繩、跑步、重訓時赤腳運動，訓練足底肌肉、筋膜。

(中時電子報)