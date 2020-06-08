交通部長林佳龍日前宣布，安心旅遊7月1日上路，補助方案今日正式對外公布，內容包含團體行每人每日補助700元，離島加碼1200元、自由行每房折抵1000元，離島住宿加碼多折抵1次，觀光遊樂園19歲以下有免費入園優惠、台灣觀巴2人同型1人免費，且不分平假日。另外，安心旅遊也補助地方政府辦理在地特色觀光活動。

團體旅遊優惠，每家旅行社限定35團，須2天1夜以上，基本團體旅遊每人每日獎助700元，每團應至少10人，每團上限3萬元，入住星級旅館，每人每日獎助700元，每團應至少15人，每團上限5萬元；企業員工旅遊，每人每日獎助700元，每團應至少15人，每團上限5萬元；3天2夜以上長天數行程，每人每日獎助700元，每團應至少15人，每團上限7萬元。

前往金門、連江或澎湖團體旅遊，每人每日獎助1200元，每團應至少15人，每團上限7萬元；聘請導遊或領隊擔任隨團人員，每團每日將額外獎助1500元。

自由行旅客優惠，限定本國國民每一身分證字號使用一次，住宿一個晚上每房間可依實際住宿房價折抵1000元，平假日均適用；離島也有加碼優惠，每人可在金門、連江、澎湖、屏東琉球、台東綠島、台東蘭嶼再多使用1次折抵，1個房間1個晚上依實際住宿房價最多折抵1000元，平假日均適用。

觀光遊樂業入園優惠，只要是2001年7月1日以後出生國民都適用，等同19歲高中以下國民暑假免費入園，且可在7月1日至8月31日不限次數平假日都適用；台灣觀巴自由行優惠，獎助台灣觀巴業者提供自由行旅客參加台灣觀巴半日、1日遊行程可享2人同行1人免費，平假日均適用。

補助地方政府依地方特有觀光元素、觀光景點及結合旅宿業規劃具在地特色活動，每縣市最高補助1000萬元。

(中時 )