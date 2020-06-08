越來越多的NBA球星投入全美各地的反種族歧視示威行列了！火箭明星後衛「忍者龜」韋斯布魯克8日跟馬刺後衛迪羅薩一起現身加州康普頓示威遊行，韋少不僅在現場高舉「我們不能呼吸」標語，更在群眾前親口演講，希望大家團結一致。

「請大家保護好你的團隊，保護好你的家人，」韋斯布魯克在演說時，刻意把自己的圍巾與口罩拿下表示，「在當前這個時刻，我們需要緊密團結在一起，現在就讓大家舉起拳頭，讓我們默哀！」他跟迪羅薩都是從小都在南加州長大的人。

迪羅薩也在現場告訴媒體記者，「我有相當要好的朋友，就在幾周前遭到警察謀殺，他被整整開了17槍，這是我從未親口講出來的事情，但到了現在這個時刻，我必須站出來更加了解我們這個社區發生了什麼事，也要知道我能幫到什麼。」

不僅是韋斯布魯克和迪羅薩，公鹿「字母哥」阿提托康波親自上到密爾瓦基街頭抗議，勇士球星柯瑞也帶全家人連兩天參加灣區抗議活動，七六人前鋒托必亞斯哈里斯也帶隊友在費城街頭抗議，看來全美各地的NBA球星都陸續站了出來。

(中時 )