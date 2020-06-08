行政院推出振興「三倍券」，桃園市長鄭文燦8日宣布推出擴大版，4大夜市200元三倍券可以換成400元，觀光工廠200元三倍券也放大成為300元。(蔡依珍攝)

桃推三倍券加碼 4大夜市200換400元

行政院推出振興「三倍券」，桃園市長鄭文燦8日宣布推出擴大版，4大夜市200元三倍券可以換成400元，觀光工廠200元三倍券也放大成為300元，各商圈協調推出優惠折扣，加上1萬份的500元電子振興券、桃園住宿送免費一日遊，促銷方案盡出吸客，搶三倍券商機。

經發局長郭裕信指出，行政院三倍券1000元變3000元，7月15日開始發放，為了搶「振興三倍券」的商機，規畫加碼120萬，在7月17日周五至7月26日周日10天期間，推出以200元「振興三倍券」兌換8張面額50元、共400元的桃園夜市券，可在桃園觀光夜市、中壢觀光夜市、八德興仁花園夜市、龍潭觀光夜市等4大夜市使用。

郭裕信說，預計發放6000份，雖然只有10天、平均每日600份，但希望短時間加強刺激力道，以3倍再2倍的放大效果，第一時間吸引民眾使用，等於民眾只要花66元就能換到400元，預計可兌換至9月30日。

觀光工廠方面也推出「1.5倍購」專案，從三倍券開始發放的7月15日至8月31日止，民眾持三倍券可用200元購買300元專區商品、約打67折，包括郭元益糕餅博物館、巧克力共和國、祥儀機器人夢工廠、老K舒眠文化館等觀光工廠及產業文化館，都有意願響應，推出個別「1.5倍購專區」搶客。

郭裕信說，桃園各大商圈200家業者，也將各自推出持券消費優惠，市府將協助行銷，目前

「全城趣購物」已於6月1日啟動，只要全市合法店家消費滿300元，上網登錄就能抽百萬大獎，單筆滿500元以上加碼抽汽車，即起到

11月8日止，歡迎大家來桃園消費。

觀旅局長楊勝評也說，桃園版電子旅遊券6月22日開放民眾登記，只要上網輸入市民卡號、身分證字號和手機3組號碼，就能抽限量1萬份的500元電子旅遊券；7月起住宿桃園1晚，免費贈送市價800元的吃喝玩樂桃園1日遊。

楊勝評也提到7月起「月月都精彩」，包括7月15日啟動的北橫探險節、8／15-16竹圍濱海音樂派對、9／18-20、9／25-27的龍岡國際米干節、10／17-18桃園國際風箏節、10／24-25、10／31-11／1大溪豆干節、10／30-11／1桃園萬聖節、11／1-11／30石門活魚節、12／31桃園跨年晚會，精彩連半年。

楊勝評也提到，日本「八景島海洋樂園」來台開幕海外首間水族館分店「X Park」即將在8月開幕，將是青埔一大亮點，觀旅局也規畫在高鐵前廣場招募活動式遊樂園，目前正在發包招商中，配合水族館開幕展開，預計9月起瘋3月，萬聖節也會在遊樂園舉辦變裝派對，一路玩到跨年晚會，希望促進桃園旅遊。

(中時 )