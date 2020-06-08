現代女性獨立程度及工作表現越來越高，但面對感情是兩碼事，吃「愛情虧」的比比皆是，名嘴許聖梅在節目上爆料，某位大咖女主持人追求者眾，偏偏愛上男醫師，沒想到對方不但已婚，還心機設局蹭星女友熱度來淘金，甩了星女友之後竟秒娶女富豪。

許聖梅作客《命運好好玩》，提到這位大咖女主持人兼具智慧與財富，知名度也相當高，甚至在社會、政治領域都是有頭有臉的人物，有許多名流富豪追求她，但她都不太搭理，反倒戀上在飯局認識的已婚男醫生，男方當時已經有了老婆，是富家千金，兩人尚未離婚，男醫生卻對女主持人展開了追求。

已婚男醫生在女主持人生日時，奉上了自已的離婚證書當禮物，讓女主持人感動不已，覺得他做到這樣必定是真愛，於是點頭交往，而兩人在一起後，男醫生靠星女友知名度大開，生意蒸蒸日上，但女主持人卻發現，男友情緒控管很差，而且也不懂事不會做面子給她，她帶朋友去都沒打折，然讓她心死的，竟是男友竟指責沒帶他出席大型場合。

女主持人被醫生男友指責沒帶他到大場合曝光露面，讓她心痛質問兩人到底是什麼關係？「難道只是你的跳板？還是活招牌？」，最終心死結束戀情，更扯得是，兩人分手後，男醫生轉頭馬上再婚，對象是香港女富豪，結局讓眾人大傻眼。

(中時電子報)