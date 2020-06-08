美國非裔男之死的抗爭行動蔓延全世界，6日晚間倫敦的示威活動爆發嚴重意外，抗議人士驚嚇到馬匹，導致女警遭馬匹拋飛後重摔在地，肺臟破裂、鎖骨斷裂、肋骨碎裂。

倫敦6日的抗議行動爆發嚴重意外，女警遭馬拋飛後重摔在地。

美國非裔男之死的抗爭運動蔓延全世界，6日晚間倫敦的示威活動爆發嚴重意外，抗議人士驚嚇到馬匹，導致女警遭馬匹拋飛後重摔在地，肺臟破裂、鎖骨斷裂、肋骨碎裂。

明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸後喪命，引發全美、世界各國聲援黑人權利的示威運動，6日倫敦街頭也聚集數萬名抗議人士，不過晚間各政府機構座落的白廳（Whitehall）大道上的抗議行動變調，演變成重大意外。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，6日晚間7時左右，正當示威人士不斷朝警方騎乘的馬匹丟擲雜物、甚至是腳踏車時，一批馬受到驚嚇飛跳起來，拋飛背上的女警，女警撞到附近的紅綠燈後重摔在地，導致肺臟破裂、鎖骨斷裂、肋骨碎裂。

受到驚嚇的馬匹則沿著白廳飛奔，沿路還撞上一名女性抗議人士及路燈。

倫敦警方表示，受傷女警目前仍在醫院接受治療，預期將暫離職務4個月。受驚嚇的馬匹則毫髮無傷，目前已回到馬廄休息。

倫敦警察廳表示，正在調查整起事件始末，倫敦都會區警察局長狄克（Cressida Dick）指出，對於周六發生的衝突感到難過與沮喪，她說當天一共有14名員警受傷，警察當天總共逮捕29人。

(中時電子報)