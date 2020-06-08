第二季進入空調銷售旺季，全球第四大壓縮機製造廠瑞智精密5月銷售159.11萬台，雖比4月增加5.23％，仍比去年同期減少13.81％，5月合併營收15.91億元，較4月減少4.98％，主因大陸空調業者促銷，連帶空調壓縮機價格競爭激烈所致。今年大陸空調市場需求受疫情影響，不如原先預期，今年初設定全年銷售挑戰2,000萬台恐無法達成，股東會後可能下修。

瑞智精密5月銷售159.11萬台，雖比4月增加5.23％，仍比去年同期減少13.81％，5月合併營收15.91億元，較4月減少4.98％，較去年同期減少19.03％。前5月累計壓縮機銷售703.04萬台，比去年同期減少16.74％，前5月累計合併營收75.04億元，較去年同期減少22.21％。

瑞智表示，瑞智5月壓縮機銷售台數較4月增加5.23％，合併營收卻比上月減少4.98％，主因大陸618購物節空調促銷活動即將來臨，再加上大陸7月新國標能效即將實施，目前市面上定變頻舊機種未符合新能效標準者將被淘汰，促使各廠家價格促銷競爭較為激烈所致。

瑞智指出，瑞智5月合併營收較去年同期減少19.03％，主因今年受疫情影響市場總需求較往年平均少所致。

(工商 )