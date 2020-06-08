阿聯酋航空決定本月15日起復飛台北等16個城市，乘客亦可於杜拜進行轉機。由於許多國家旅遊限制尚未解封，阿聯酋航空只能接受符合目的地國家之入境資格和標準的乘客登機。

隨著阿拉伯聯合大公國政府解除轉機禁令，阿聯酋航空自2020年6月15日起將以波音777-300ER機型新增飛往16個城市的載客服務。欲由杜拜前往台北以及巴林、曼徹斯特、蘇黎世、維也納、阿姆斯特丹、哥本哈根、都柏林、紐約甘迺迪國際機場、首爾、吉隆坡、新加坡、雅加達、台北、香港、伯斯和布里斯本的旅客皆可在阿聯酋航空官網或透過旅行社預訂機票。由於絕大多數地區的旅遊限制尚未解封，旅客在登機前應自行查詢入境的相關規定。

阿聯酋航空自2020年6月17日起將提供杜拜－台北每周三次的載客服務，詳細班表如下：

EK367，台北-杜拜，23:45 04:15+1，B777-300ER，星期三、五、六；EK366，杜拜-台北，09:00 21:35，B777-300ER，星期三、五、六。 除此之外，自2020年6月8日起，阿聯酋航空將載送巴基斯坦旅客從喀拉蚩、拉合爾和伊斯蘭馬巴德，以及轉機前往其他阿聯酋航空目的地。根據此次更新，阿聯酋航空由杜拜出發的客運航班以及定期營運的貨運航班共飛往29個城市，包括既有的倫敦希斯洛、法蘭克福、巴黎、米蘭、馬德里、芝加哥、多倫多、雪梨、墨爾本和馬尼拉（自2020年6月11日起）。

凡符合其目的地的出入境規定的旅客即可預訂由杜拜轉機、往返亞太地區、歐洲和美洲的航班。阿聯酋航空與阿拉伯聯合大公國政府密切合作，以分階段的方式謹慎地恢復載客服務，希冀能早日重新搭起杜拜及全球網絡聯繫。

守護健康，安全第一，阿聯酋航空表示已在每一個關卡都設置全面的安全防護措施，以確保乘客、地勤人員和空服員的安全與健康，其中包含發放內含口罩、手套、乾洗手液和抗菌濕紙巾的免費衛生用品包給所有乘客。

(工商 )