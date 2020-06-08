新冠肺炎疫情爆發後，美陸關係惡化，美國政府加大對華為打壓力道，也牽扯到台積電及三星。不過，外媒指出，這兩家科技大廠不會淪為政治角力的犧牲品，因為市場現實將凌駕於政治之上。

霸榮雜誌（Barron’s）報導，美國商務部升級對華為的禁令，企業如欲出售含美國技術的晶片給華為，都必須經過許可。而台積電和三星分別是全球新興市場指數中的第3和第4大公司，美陸科技大戰是否會讓他們陷入困境，投資人感到擔憂。

不過，Susquehanna International Group分析師Mehdi Hosseini認為，市場現實終將凌駕在政治之上，台積電將繼續銷售產品到世界各國，台積電和三星仍將佔有一席之地。畢竟台積電研發投資龐大，必須仰賴美國和大陸的顧客有效分攤成本。

此外，由於華為海思是台積電第二大客戶，市場預期120天寬限期後將導致台積電產能利用率大幅下滑，不過，近日傳出包括蘋果、高通、聯發科、超微等已向台積電大幅追加第四季7奈米訂單。

台積電今天（8日）股價呈現上漲，截至10:00，台積電上漲4元或1.28%，暫報315.5元，來到3個月新高。

(中時電子報)