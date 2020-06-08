高雄市長韓國瑜6日約以93萬確定罷免通過，是首位被罷免的直轄市場，而在當日晚間也發生了高雄市議長許崑源墜樓身亡的憾事。在紛擾的新聞下，吳淡如7(日)有感而發的在臉書寫下四點感想，並在一開頭就聲明「沒有影射什麼」，似乎也在避開無法預知的狀況。

吳淡如去年復出重新開節目，沒想到因應總統大選讓節目停了，最近除了在FB發展自己事業外，近期帶著小朋友享受大自然，在7日除了曬小朋友外，也突然在FB寫下4點感想，並想小心避開敏感時機，便寫下「沒有影射什麼」後表示「一、你是自己最大的幫手和敵人，你可能成就自己，也可以毁滅自己；二、把基礎扎穏，一步一步來，上坡的路都辛苦，你的目標不會一閉眼睛就輕鬆達到；三、你志得意滿的時候，你會高估自己對環境影響的能力；你沮喪挫折的時候，你會高估環境對你的影響力；四、總有人希望你成功，總有人期待你的失敗，最重要你要活著，活著就還可以努力。」

吳淡如臉書分享四點感想。(圖／吳淡如臉書)

吳淡如的貼文在周末即分享獲得粉絲共鳴「應該廣傳的正能量，可惜關注的人只有小眾」、「最重要你要活著」、「中庸」、「站穩腳步，一步一腳印的往前走，但也要了解自己的實力如何。就算失敗了！還是可以再努力!」、「每一點都對我很受用」。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)