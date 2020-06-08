中央流行疫情指揮中心昨（7）日宣布開放千人規模遶境，遶境人數高達百萬人次的大甲鎮瀾宮何時恢復遶境備受注目，稍早傳出大甲媽將於11日晚間起駕，20日回鑾，不過鎮瀾宮副董事長鄭銘坤早上否認，表示不會那麼早出發。究竟何時起駕，鎮瀾宮上午11時將對外說明。

(中時 )