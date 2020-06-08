1.宇瞻(8271)：5月營收月增減17.11%、年減17.35%，影響早盤股價逆跌逾3%，摔下5日線、回測月線。
2.聯電(2303)：睽違近1年再實施庫藏股，擬買回20萬張，今早量價齊揚，股價以17.5元開出。
3.台積電(2330)：三大法人上周聯手買超62,547張、ADR上周五漲1.69%，另傳超微提前下單，推升今早股價續漲至316.5元。
4.新光鋼(2031)：Q4鋼價喊漲，鋼廠獲利添柴火，今早帶量漲逾3.7%，挑戰半年線。
5.中鴻(2014)：Q3拚虧轉盈，上周五外資擴大買超1184張，拉抬早盤股價漲逾3%。
6.裕隆(2201)：6月18日股東會，董座嚴陳莉蓮表示已有清楚的未來發展方向，獲本土法人相挺，今早股價續漲逾6%。
7.帆宣(6196)：受惠台積不砍資本支出，股價低檔有撐，今早向上邁步回到80元。
8.健鼎(3044)：手機、伺服器雙引擎開攻，再創波段高點，來到125元。
9.光洋科(1785)：打入台積電供應鏈利多效應未了，再一根漲停板。
10.旭軟(3390)：市場看好汽車板及工控用板成長、營運回溫，股價續揚創3個多月高點。
11.康那香(9919)：疫情退燒惟口罩需求仍不墜，上周回檔修正後今早上攻3%。
12.三洋紡(1472)：桃園廠資產題材發威，獲外資力挺，連飆3根漲停。
13.展旺(4167)：抗生素需求強，訂單看到年底，5月營收年增6成，開盤跳空鎖漲停，登4年半高位。
14.友訊(2332)：市場派獲經濟部火速認證，經營權之爭大致抵定，股價連日上漲慶賀，登近2年高。
15.大學光(3218)：獲官股外資齊心敲進，股價連拉2根漲停，登天價171.5元。
16.大立光(3008)：5月營收雖不美，法人看谷底已過，晨盤揚升近4%，攻克4400元。
17.晟德(4123)：投資新藥報捷，股價隨身價水漲船高，晨盤彈升7%，登今年高價。
18.京城銀(2809)：納入台灣高股息指數成分股，晨盤放量觸頂，登波段高。
19.元大金(2885)：獲利穩健，前五月每股賺0.74元，上周五獲外資反手買超1528張，早盤放量彈升2%，進逼半年線。
20.廣明(6188)：反托拉斯案再敗，公司表示將上訴到底、營運如常，且不排除祭庫藏股護盤，早盤仍重摔至跌停。
21.鈺太(6679)：搭遠端商機，5月營收攀高，業績可望逐季向上，惟外資連2賣超，股價位高修正、下跌逾4.5%。
22.信驊(5274)：5月營收衝新高，亦獲美系客戶追單，晨盤反彈漲逾6%。
23.慧洋-KY(2637)：下半年營運審慎樂觀，早盤賣壓沉重，爆量下跌逾3%。
24.義隆(2458)：納入中型100成分股，股價高漲逾4%，衝上波段新高價。
25.穩懋(3105)：5月營收年增4成，Q2達標在望，早盤走揚逾3.5%。
(時報資訊)
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