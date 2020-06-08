好壞消息參半，上周五波羅的海BDI指數連5漲；受大型海峽型船需求急遽上升，帶動波羅的海BDI指數上漲逾7%，進而完成自6月以來連5漲的紀錄；但根據英國航運諮詢機構(MSI) 諮詢總監James Frew表示， 由於2020年單箱運費有所下降，預計市場可能會在第三季會出現低迷，但亞洲地區的肺炎疫情得到緩和，加上亞洲占所有集裝箱貿易的三分之一，所呈現的遞延效應是未來可以留意的指標。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲47點，收679點，漲幅逾7.4%；海岬型運費指數(BCI)上漲218點，收736點，其平均日租金為每艘7307美元，增加1130美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌1點，收作814點，其平均日租金為每艘7324美元，減少12美元；超輕便極限型運費指數(BSI)漲8點，收作507點。(商品行情網)

(時報資訊)