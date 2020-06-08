台積電美國存託憑證（ADR）續漲逾1.6%，台積電（2330）股價同步續攀高，開盤跳空開高漲4.5元達316元，市值重新站回8兆元，股價回補3月6日的大跳空缺口，並創下3月9日以來新高。上周，外資翻多台積電，單周買超62550張，持股比率上升至75.73%。

美股上周五續大漲，台積電ADR收漲55.2美元，漲0.92美元，漲幅1.69%，換算每股為新台幣329.42元。台積電上周五股價收在311.5元，外資單日買超擴大至19834張。

上周，外資積極做多台股，買超台積電62550張，台積電上周股價天天漲，今日再開高，已為連續第六天上漲，股價重回315元以上之水準，市值達8.16兆元，重新回到8兆元之上。台積電上周一股價最低293.5元，今早盤最達316.5元，累計大漲23元，市值大增約5964億元。

台積電即將於本周二（9日）舉行股東會並於10日公布5月營收，尤其台積電9日之股東會將成為市場焦點，預料華為禁令與赴美國設廠議題將成為焦點。

台積電因5G的持續布建及高效能運算相關產品的推出支撐，第二季營收維持高檔，預估在101~104美元之間，比第一季的103.1美元季減2%至增加約0.9%，亦即有機會再創新高。

台積電今年營收目標再創新高，預估將成長14%至19%；台積電製程技術領先，來自於蘋果（Apple）、超微（AMD）、輝達（NVIDIA）、高通（Qualcomm）與聯發科訂單續旺，預計也將可支撐台積電明年營運表現穩健。

(時報資訊)