高雄市長韓國瑜在6日遭到罷免後，網路上傳出民進黨的下一個目標將對準台中市長盧秀燕，並且已有相關團體發起「罷燕」的號召。不過，有網友在PTT上分析指出，要罷免盧秀燕幾乎是不可能的事情。

網友ben108472在PTT上發文表示，現在臉書上罷免盧秀燕的粉絲團僅僅只有2000多人，粉專《盧秀燕秀下限》也才2.3萬人按讚，這樣的聲量幾乎無法炒熱氣氛。他也分析韓國瑜遭到罷免是因為帶職參選總統落跑與親中，如果韓國瑜只佔其中一個因素的話不會被罷免。盧秀燕雖然民調不高，但施政中規中矩，沒有出什麼大問題，而且也很低調，因此要罷免她其實很難。

該名網友還指出，雖然如此，但民進黨已對日後國民黨在縣市長布局上產生影響，並預測未來2022年的選舉，國民黨可能只保得住新北，新竹縣、苗栗縣、花蓮縣和金馬等5地。

網友們也回應，「縣市長都不用想啦」、「不可能啊，她最近這麼低調,連中火都不鬧了」、「本來就不可能，想罷免她根本師出無名，很難動員的」；但也有網友說，「沒罪?呵呵他的政見也是開得亂七八糟的，要不是林佳龍惹人怨他也沒機會」。

網友在PTT上分析罷燕。(取自PTT)

(中時電子報)