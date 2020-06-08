加拿大原住民社區一名女子摩爾（ChantelMoore）日前遭警方射殺，案件爆發後引發關注，加上日前美國發生「佛洛伊德案」，讓社會大眾對警方執法過當的事件更加敏感，打算集結起來為她發聲，而摩爾的祖母也沉痛地表示，近50年來家族中共有3位親人死在警方的手上。

綜合外媒報導，摩爾本月4日在加拿大東部新布朗斯威克省（New Brunswick）的艾蒙茲頓市（Edmundston）家中遭警方當場擊斃，根據警方的說法，摩爾當時持刀威脅警方，所以才會被擊斃，不過摩爾的祖母馬丁（Nora Martin）則認為，孫女個性善良，而且身形嬌小，並不會對警方造成威脅。

馬丁更進一步透露，其實摩爾並不是家族裡首位死於警方手上的人，大約在50多年前，她的祖父遭警方拘留時被折斷頸部、12年前一位親戚也在拘留時期喪命，沒想到當了今時今日，自己的孫女仍逃不過警方的魔掌。

與摩爾一起長大的同伴查理（Amy Charlie）表示，所有人會在這幾天從英屬哥倫比亞出發，以東岸美加邊境的埃德蒙茲頓為終點去幫她伸張正義，而馬丁也會一同前往。

儘管警方已針對摩爾之死展開調查，但加拿大原住民團體「第一民族議會」（Assembly of First Nations，AFN）主席貝爾加德（Perry Bellegarde）則認為，應該要有中立的第三方展開調查，以便知道警方當時開槍的原因，是否和種族歧視有關。

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(中時電子報)